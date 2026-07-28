El tiempo en CÃ³rdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

El día de hoy, 28 de julio de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten la ciudad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 21 grados entre las 06:00 y las 07:00.

A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 39 grados a las 16:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso. La máxima se registrará a las 17:00 horas, con 40 grados , por lo que se recomienda a los cordobeses tomar precauciones ante el calor, especialmente en las horas centrales del día. La humedad relativa también jugará un papel importante, comenzando en un 41% y aumentando gradualmente hasta un 74% en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más intensa.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 18 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 18:00 y las 19:00 horas, alcanzando hasta 31 km/h. Este viento podría ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

El orto se producirá a las 07:18 y el ocaso a las 21:32, lo que brinda a los cordobeses una larga jornada de luz solar para disfrutar de actividades diurnas. En resumen, el tiempo de hoy en Córdoba será ideal para disfrutar de un día soleado, aunque se recomienda tomar precauciones ante las altas temperaturas y la humedad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-27T20:57:09.