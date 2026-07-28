El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

El día de hoy, 28 de julio de 2026, Bormujos se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 29 y 37 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un ambiente cálido y agradable.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 37 grados. Este calor será acompañado por una ligera brisa proveniente del sur, con velocidades que alcanzarán hasta 14 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor intenso. Sin embargo, es recomendable que los residentes y visitantes de Bormujos tomen precauciones, especialmente durante las horas más calurosas del día, manteniéndose hidratados y buscando sombra cuando sea posible.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 33% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 47% en horas de la tarde. Esta combinación de calor y humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada, por lo que es importante estar atentos a las condiciones del tiempo.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no se anticipan cambios en el tiempo que puedan alterar la estabilidad del día soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares.

El viento, aunque ligero, será un factor a tener en cuenta. Se espera que sople desde el sur y el sureste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 22 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en áreas abiertas.

El orto se producirá a las 07:25 y el ocaso será a las 21:36, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz solar. En resumen, Bormujos vivirá un día espléndido, perfecto para disfrutar del verano, con cielos despejados, temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-27T20:57:09.