El día de hoy, 28 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Úbeda, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá constante durante todo el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 20 grados a las 07:00. A medida que avance la mañana, las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 39 grados a las 18:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 44% a la medianoche y disminuyendo hasta un 13% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más intensa. A medida que el sol se eleva, la combinación de altas temperaturas y baja humedad podría generar un ambiente seco, por lo que se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre 19 y 32 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. A las 14:00 horas, se espera que la velocidad del viento alcance su punto máximo, con ráfagas de hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, hacia la tarde, el viento se tornará más suave, con velocidades que rondarán los 8 km/h.

No se anticipan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los habitantes de Úbeda disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El orto se producirá a las 07:12 y el ocaso a las 21:26, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar de la tarde. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las precauciones necesarias ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-27T20:57:09.