El tiempo en BailÃ©n: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

El día de hoy, 28 de julio de 2026, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 22 grados a las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 41 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 25% a la medianoche y aumentando hasta un 54% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas se eleven, la humedad disminuirá, situándose en un 19% hacia las 21:00 horas. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Bailén tomar precauciones, especialmente durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante el calor, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas más intensas que podrían afectar la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que favorece la planificación de actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

Con el ocaso programado para las 21:28, la temperatura comenzará a descender gradualmente, ofreciendo un respiro tras un día caluroso. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos de Bailén mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-27T20:57:09.