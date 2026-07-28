El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

El día de hoy, 28 de julio de 2026, Baeza se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 22 grados a las 05:00. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se espera un notable aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados a las 18:00 horas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Comenzando en un 41% a medianoche, la humedad irá aumentando gradualmente, alcanzando un 70% a las 06:00. A medida que el día se calienta, la humedad disminuirá, situándose en un 37% a las 10:00 y bajando aún más a un 31% a las 11:00. Esto significa que, aunque las temperaturas serán elevadas, la sensación de calor podría ser más llevadera durante las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre los 15 y 18 km/h en las primeras horas, aumentando a 33 km/h en las horas centrales del día. Esta brisa, aunque moderada, puede ofrecer un alivio temporal del calor intenso que se experimentará en la tarde.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. Las probabilidades de lluvia son nulas, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 31 grados a las 23:00. El ocaso se producirá a las 21:27, marcando el final de un día caluroso y despejado. En resumen, Baeza disfrutará de un día perfecto para salir y disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-27T20:57:09.