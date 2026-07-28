El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

El día de hoy, 28 de julio de 2026, se presenta en Baena con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 31% por la mañana y descendiendo hasta un 15% en las horas centrales del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más calurosa. Sin embargo, por la tarde, la humedad aumentará ligeramente, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor intenso.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sureste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 14 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero a medida que el día avance, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio adicional del calor, especialmente en las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de un día en el campo o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 28 grados hacia la medianoche. El cielo continuará despejado, lo que permitirá una buena visibilidad para observar las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 21:29, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y soleado, sin riesgo de lluvia. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más intensas del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-27T20:57:09.