El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

El día de hoy, 28 de julio de 2026, Arahal se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en las horas centrales del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y 26 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 39 grados a las 16:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente bajos, comenzando en un 28% a la medianoche y descendiendo a un 19% hacia la tarde. Esto, combinado con las altas temperaturas, podría generar un ambiente caluroso, por lo que se recomienda a los habitantes de Arahal que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. La hidratación será clave para evitar golpes de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h en las primeras horas del día, aumentando a 21 km/h hacia la tarde. Este viento, aunque moderado, podría ofrecer algo de alivio ante el calor intenso, especialmente en las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones meteorológicas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y claro.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 31 grados a las 22:00 horas y cerrando el día con un ambiente más fresco. El ocaso se producirá a las 21:33, marcando el final de un día caluroso y despejado. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Arahal, siempre teniendo en cuenta la importancia de protegerse del sol y mantenerse hidratado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-27T20:57:09.