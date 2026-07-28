El tiempo en AndÃºjar: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

El día de hoy, 28 de julio de 2026, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 27°C en la mañana y alcanzarán un máximo de 40°C durante la tarde, lo que indica un día caluroso. Es recomendable que los habitantes de Andújar tomen precauciones ante el calor, especialmente en las horas centrales del día, cuando el sol estará en su punto más alto. Se sugiere el uso de ropa ligera, protección solar y mantenerse hidratado.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 34% por la mañana y descendiendo a niveles más bajos a medida que avanza el día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más intensa. A medida que el sol se eleva, la humedad se mantendrá en torno al 15-20%, lo que podría generar un ambiente seco y caluroso.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera constante desde el oeste, con velocidades que variarán entre 8 y 15 km/h. Durante la tarde, se prevén ráfagas más intensas que podrían alcanzar hasta 28 km/h, lo que podría ofrecer un ligero alivio ante las altas temperaturas. Sin embargo, el viento no será suficiente para mitigar el calor extremo, por lo que se recomienda evitar actividades al aire libre en las horas más calurosas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre por condiciones meteorológicas adversas.

En resumen, Andújar disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor. La combinación de altas temperaturas y baja humedad puede resultar en un tiempo incómodo si no se manejan adecuadamente. Mantenerse hidratado y buscar sombra será clave para disfrutar de este día veraniego.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-27T20:57:09.