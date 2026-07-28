El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

El día de hoy, 28 de julio de 2026, Almonte se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en torno a los 27 grados , descendiendo gradualmente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando los 25 grados a las 02:00.

A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a los 24 grados a las 03:00 y 23 grados a las 04:00. Sin embargo, a partir de las 05:00, la temperatura se estabilizará en 22 grados, manteniéndose en ese rango hasta las 06:00. A partir de las 07:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 21 grados, y subiendo progresivamente hasta llegar a los 39 grados a las 16:00, lo que sugiere un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 39% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 53% hacia las 21:00. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte a una velocidad de 7 km/h en las primeras horas, aumentando a 10 km/h a la 01:00. A lo largo del día, la dirección del viento cambiará, predominando del este y sureste, con ráfagas que alcanzarán hasta 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 16:00 y las 20:00, cuando se espera que el viento sople desde el sur a 14 km/h.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

En resumen, Almonte disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 39 grados , y un viento moderado que proporcionará algo de alivio en las horas más cálidas. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre y aprovechar al máximo el verano.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-27T20:57:09.