El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

El día de hoy, 28 de julio de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados y se irán incrementando a medida que avance el día.

A media mañana, se espera que la temperatura alcance los 27 grados, y durante la tarde, el termómetro podría llegar hasta los 34 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades recreativas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque el día será soleado, la sensación térmica podría ser más alta debido a la humedad relativa, que se situará en torno al 43% por la mañana y podría aumentar hasta un 90% en las horas de la tarde, especialmente hacia el final del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más cálidas del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar del sol y el aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y que utilicen protector solar, dado que la exposición prolongada al sol puede resultar perjudicial.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, permitiendo una buena visibilidad de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 21:39, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder. En resumen, Aljaraque disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un viento moderado que ayudará a mitigar el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-27T20:57:09.