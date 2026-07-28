El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

Hoy, 28 de julio de 2026, La Algaba se prepara para un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de un sol radiante durante toda la jornada. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que invita a los residentes a aprovechar al máximo el buen tiempo.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que las temperaturas continúen bajando hasta alcanzar los 23 grados a las 08:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva en el cielo, las temperaturas comenzarán a aumentar de manera significativa, alcanzando un máximo de 40 grados a las 17:00. Por la tarde, se recomienda tomar precauciones ante el calor, como mantenerse hidratado y evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 32% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 54% a las 08:00. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá, alcanzando un 30% hacia las 21:00, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de 9 km/h en las primeras horas del día, aumentando a 15 km/h a lo largo de la mañana. Durante la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el suroeste, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor intenso. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas más fuertes que podrían presentarse en la tarde.

No se esperan precipitaciones en La Algaba hoy, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

En resumen, el tiempo en La Algaba para hoy será mayormente soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 23 y 40 grados . Con un viento moderado y sin posibilidad de lluvia, es un día perfecto para disfrutar del verano al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-27T20:57:09.