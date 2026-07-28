El tiempo en AlcalÃ¡ la Real: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

El día de hoy, 28 de julio de 2026, Alcalá la Real se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la acumulación de calor durante el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 18 grados en las primeras horas de la mañana.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados entre las 16:00 y las 17:00 horas. Este calor intenso puede hacer que la sensación térmica sea aún mayor, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Alcalá la Real que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. La humedad relativa, que oscilará entre el 53% y el 33% a lo largo del día, contribuirá a que el ambiente se sienta más cálido en las horas centrales.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que variarán entre 8 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h a las 17:00 horas. Este viento puede ofrecer algo de alivio ante el calor, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. Sin embargo, es aconsejable mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas.

El orto se producirá a las 07:16 y el ocaso a las 21:27, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy será cálido y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con las precauciones necesarias ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-27T20:57:09.