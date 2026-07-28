El día de hoy, 28 de julio de 2026, Alcalá de Guadaíra se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 23 grados entre las 06:00 y las 07:00.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados a las 17:00 horas. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen estar al aire libre durante las horas más calurosas. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 30% y aumentando hasta un 45% hacia la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones del viento, ya que puede provocar una sensación de frescura en momentos puntuales.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y actividades que ofrece Alcalá de Guadaíra.

El orto se producirá a las 07:24 y el ocaso a las 21:35, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar de la jornada. En resumen, hoy será un día caluroso y soleado en Alcalá de Guadaíra, perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-27T20:57:09.