El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de julio

El Viso del Alcor se prepara para un día de clima mayormente despejado este 27 de julio de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán completamente despejados, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en unos agradables 28 grados , descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando los 25 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a los 24 grados a las 03:00 y 23 grados a las 04:00.

La tendencia de la temperatura se invertirá a partir de las 05:00, cuando comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando los 22 grados a las 06:00 y manteniéndose en ese nivel hasta las 07:00. A partir de las 08:00, la temperatura comenzará a ascender de manera más pronunciada, alcanzando los 25 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 28 grados a las 10:00. El mediodía traerá consigo un calor notable, con temperaturas que alcanzarán los 31 grados a las 11:00 y 33 grados a las 12:00.

La tarde será aún más calurosa, con un pico de 36 grados a las 14:00 y 15:00, antes de que la temperatura comience a descender ligeramente hacia la noche. A las 16:00, se espera que el termómetro marque 37 grados, manteniéndose en ese nivel hasta las 18:00. A partir de las 19:00, la temperatura comenzará a bajar, alcanzando los 36 grados a las 20:00 y 34 grados a las 21:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 33% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 54% a las 06:00. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a descender, alcanzando un 30% a las 10:00 y un 18% a las 20:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este a velocidades que oscilarán entre 8 y 26 km/h a lo largo del día, alcanzando su máxima intensidad de 41 km/h a las 10:00. No se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. La puesta de sol se producirá a las 21:35, cerrando un día perfecto para disfrutar del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-26T20:53:09.