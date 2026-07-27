El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de julio

El día de hoy, 27 de julio de 2026, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en un agradable 28 grados , descendiendo gradualmente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 21 grados a las 08:00 horas.

A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura suba rápidamente, alcanzando los 24 grados a las 09:00 y llegando a los 28 grados a las 10:00. El calor se intensificará durante la tarde, con máximas que podrían llegar a los 39 grados entre las 17:00 y las 18:00 horas. Es recomendable que los habitantes de Utrera tomen precauciones ante el calor, especialmente si planean estar al aire libre. La hidratación y el uso de protector solar serán esenciales para disfrutar del día sin contratiempos.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 35% a las 00:00 horas y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que es importante estar atentos a las recomendaciones de salud.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor, aunque también podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se esperan precipitaciones en todo el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Los ciudadanos pueden planificar sus actividades sin temor a cambios climáticos inesperados.

El orto se producirá a las 07:23 y el ocaso a las 21:35, brindando largas horas de luz solar para disfrutar de la jornada. En resumen, Utrera vivirá un día caluroso y despejado, perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, siempre con precaución ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-26T20:53:09.