El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de julio

El día de hoy, 27 de julio de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten la atmósfera. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 38°C durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso. Es recomendable que los residentes y visitantes se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más cálidas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 32% por la mañana y descendiendo a un 16% en las horas centrales del día. Esta combinación de calor y baja humedad puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se aconseja tomar precauciones, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 38 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones del viento, ya que podrían afectar actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes planean realizar actividades recreativas, como paseos en familia, deportes al aire libre o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando alrededor de 30°C hacia la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:36. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 21°C, creando un ambiente agradable para actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a todos los habitantes y visitantes que tomen las precauciones necesarias para mantenerse frescos y protegidos del sol.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-26T20:53:09.