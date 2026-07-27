El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de julio

El día de hoy, 27 de julio de 2026, San Juan de Aznalfarache se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá durante todo el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 22 grados a las 05:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 25 grados a las 09:00 horas y subiendo hasta los 34 grados a las 12:00 horas, lo que indicará un día caluroso.

La tarde será especialmente cálida, con temperaturas que alcanzarán los 37 grados a las 14:00 horas y un pico de 38 grados a las 15:00 y 16:00 horas. A medida que el sol comience a descender, las temperaturas irán disminuyendo, situándose en 35 grados a las 21:00 horas. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 32% a las 00:00 horas y descendiendo hasta un 16% en las horas más cálidas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando a 28 km/h en la tarde. La dirección del viento variará, predominando del norte y del sureste, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor en las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al exterior, ya sea un paseo por el parque o una reunión con amigos.

Con el ocaso programado para las 21:36 horas, la noche se presentará cálida, con temperaturas que se mantendrán alrededor de los 30 grados. En resumen, hoy será un día soleado y caluroso en San Juan de Aznalfarache, perfecto para disfrutar del verano en todo su esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-26T20:53:09.