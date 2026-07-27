El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de julio

El día de hoy, 27 de julio de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. La temperatura comenzará en torno a los 27 grados y se espera que alcance un máximo de 38 grados durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 32% por la mañana y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda tomar precauciones, como mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 23 km/h. Este viento puede proporcionar un ligero alivio del calor, especialmente en las horas de la tarde, cuando las temperaturas alcanzan su punto máximo. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas más fuertes, que podrían llegar a ser de hasta 39 km/h en momentos puntuales.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando alrededor de 29 grados hacia la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:31. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 25 grados, lo que hará que sea un momento agradable para salir a disfrutar del aire libre.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Se recomienda a los habitantes y visitantes que tomen las precauciones necesarias para mantenerse frescos y bien hidratados durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-26T20:53:09.