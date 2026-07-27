El tiempo en Priego de CÃ³rdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de julio

El día de hoy, 27 de julio de 2026, se presenta en Priego de Córdoba con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados en la primera hora del día y alcanzando un mínimo de 19 grados hacia las 06:00 horas.

A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 22 grados a las 09:00 horas y subiendo hasta 25 grados a las 10:00 horas. El calor se intensificará durante la tarde, con máximas que llegarán a los 34 grados entre las 15:00 y las 17:00 horas. Es recomendable que los habitantes y visitantes de Priego de Córdoba tomen precauciones ante el calor, especialmente en las horas centrales del día, utilizando protector solar y manteniéndose hidratados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente bajos, comenzando en un 21% a las 00:00 horas y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 31% hacia las 23:00 horas. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más soportable, aunque el calor seguirá siendo notable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en los parques locales.

El orto se producirá a las 07:16 horas y el ocaso a las 21:29 horas, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz solar. En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy será mayormente soleado, cálido y seco, perfecto para disfrutar de un día de verano al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-26T20:53:09.