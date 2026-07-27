El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pozoblanco según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 27 de julio de 2026, Pozoblanco se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 25 grados , descendiendo gradualmente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 21 grados a las 04:00 horas.
A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 30 grados a las 11:00 horas. Este ascenso térmico se mantendrá durante la tarde, con un pico de 36 grados a las 16:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso. Es recomendable que los habitantes de Pozoblanco tomen precauciones ante el calor, especialmente si planean estar al aire libre. La hidratación será clave para evitar golpes de calor.
La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 24% a medianoche y descendiendo hasta un 10% hacia la tarde. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, puede hacer que la sensación térmica sea aún más intensa. Por lo tanto, se aconseja usar ropa ligera y protegerse del sol con sombreros o gafas de sol.
En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del sureste y sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas máximas alcanzarán los 23 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un ligero alivio ante el calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.
El orto se producirá a las 07:16 horas y el ocaso a las 21:34 horas, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar del día. En resumen, Pozoblanco experimentará un día soleado y caluroso, perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para mantenerse fresco y bien hidratado.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-26T20:53:09.
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