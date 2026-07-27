El día de hoy, 27 de julio de 2026, Palma del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 25 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 19 grados a las 07:00.

A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 39 grados entre las 16:00 y las 18:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso. Es recomendable que los habitantes de Palma del Río tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, cuando la exposición al sol puede ser intensa. Se aconseja el uso de protector solar, ropa ligera y mantenerse hidratado.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 26% y subiendo hasta un 51% en las horas de la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada, por lo que es importante estar atentos a las condiciones del tiempo. A lo largo del día, la humedad disminuirá, lo que podría ofrecer un alivio temporal en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 6 y 18 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, lo que podría proporcionar un ligero alivio del calor. Sin embargo, se recomienda tener precaución, ya que las ráfagas más fuertes podrían ser de hasta 34 km/h.

No se prevén precipitaciones durante el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades familiares, paseos por el campo o simplemente relajarse en casa.

El orto se producirá a las 07:20 y el ocaso será a las 21:34, lo que brinda una larga jornada de luz solar. En resumen, Palma del Río disfrutará de un día caluroso y despejado, perfecto para aprovechar al máximo el verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-26T20:53:09.