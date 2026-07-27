El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de julio

El día de hoy, 27 de julio de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 26 grados a la 1 de la tarde y bajando a 24 grados a las 2 de la tarde.

La tarde será cálida, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 24 grados, alcanzando un pico de 31 grados a las 11 de la mañana. La sensación térmica se verá influenciada por la humedad relativa, que comenzará en un 33% y aumentará gradualmente hasta un 59% en las horas más cálidas del día. Sin embargo, la humedad no será un factor que incomode, ya que las temperaturas se mantendrán agradables.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 21 km/h en las primeras horas del día. A lo largo de la jornada, la dirección del viento variará, predominando del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h. Esto proporcionará una brisa refrescante, especialmente en las horas más cálidas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de un día soleado sin interrupciones. Las nubes altas que podrían aparecer en la tarde no afectarán la claridad del cielo, manteniendo el ambiente despejado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados a las 7 de la tarde y bajando a 15 grados hacia la medianoche. La humedad relativa también aumentará, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más cálida. Sin embargo, el ambiente seguirá siendo agradable para disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Los Palacios y Villafranca para hoy es ideal, con cielos despejados, temperaturas cálidas y sin posibilidad de lluvia, lo que permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de un día espléndido.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-26T20:53:09.