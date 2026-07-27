El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de julio

El día de hoy, 27 de julio de 2026, Osuna se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia a lo largo de la jornada. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 24 grados a las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 27% a la medianoche y aumentando hasta un 49% a las 10:00 horas. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, situándose en un 23% hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 24 y 39 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. A las 12:00, se espera que el viento alcance su máxima racha de 57 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. A lo largo de la tarde, la velocidad del viento se mantendrá entre 35 y 58 km/h, lo que podría ser un alivio para los osunenses que busquen escapar del calor.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Osuna podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

Con el ocaso programado para las 21:32, los residentes podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol, enmarcada por un cielo despejado que promete ser un espectáculo visual. En resumen, el tiempo de hoy en Osuna se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, un viento refrescante y un cielo despejado que invitan a aprovechar al máximo el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-26T20:53:09.