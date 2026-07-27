El tiempo en MorÃ³n de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de julio

El día de hoy, 27 de julio de 2026, Morón de la Frontera se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 23 grados en las primeras horas del día, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 28 grados a las 10:00 horas, y continúe aumentando hasta llegar a un máximo de 37 grados en la tarde, alrededor de las 16:00 horas. Esta ola de calor puede hacer que la sensación térmica sea aún más elevada, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades físicas al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 27% y descendiendo hasta un 20% en las horas más cálidas del día. Esto puede contribuir a una sensación de calor más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico de temperatura.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 25 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor, aunque también se debe tener en cuenta que el viento puede levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se esperan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como picnics o eventos deportivos.

El orto se producirá a las 07:22 horas y el ocaso a las 21:33 horas, brindando una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera será cálido y despejado, ideal para disfrutar del verano, pero con la recomendación de tomar las precauciones necesarias ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-26T20:53:09.