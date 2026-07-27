El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de julio

El día de hoy, 27 de julio de 2026, Montilla se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traducirá en una luminosidad óptima para realizar actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00, y continuarán bajando hasta alcanzar los 20 grados en las horas más frescas de la mañana.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un pico de 37 grados entre las 17:00 y las 18:00 horas. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Montilla tomar precauciones, especialmente aquellos que planeen estar expuestos al sol durante las horas centrales del día. La humedad relativa será baja, comenzando en un 20% y aumentando ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles que no resultarán incómodos.

El viento soplará predominantemente del sureste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 19 km/h. Durante las primeras horas, la brisa será suave, pero se intensificará hacia la tarde, alcanzando rachas de hasta 37 km/h. Esta combinación de viento y calor puede generar una sensación térmica más elevada, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias en Montilla durante el día de hoy. Los índices de probabilidad de precipitación son nulos, lo que significa que no hay riesgo de tormentas o chubascos. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado.

El orto se producirá a las 07:17 y el ocaso a las 21:31, brindando un amplio margen de luz natural para disfrutar de la jornada. En resumen, el tiempo en Montilla para hoy será cálido, soleado y sin lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día perfecto para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para protegerse del calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-26T20:53:09.