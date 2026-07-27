El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de julio

El día de hoy, 27 de julio de 2026, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 26 grados , y se espera que a lo largo de la mañana descienda ligeramente, alcanzando los 24 grados a las 03:00 horas.

A medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 30 grados a las 11:00 horas y llegando a un pico de 36 grados entre las 14:00 y las 16:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará en un 47% por la mañana, descenderá a niveles más bajos, alcanzando un 37% a las 10:00 horas y un 30% a las 11:00 horas, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más intensa.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 20 km/h. Durante las horas más cálidas del día, se prevé que el viento alcance su máxima velocidad, con ráfagas de hasta 34 km/h a las 18:00 horas. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de mayor temperatura.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que las actividades al aire libre pueden llevarse a cabo sin preocupaciones por el tiempo. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Moguer tomen precauciones ante el calor intenso, como mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas pico.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 28 grados a las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:39 horas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 27 grados a las 23:00 horas, lo que hará que el ambiente sea agradable para actividades nocturnas.

En resumen, el día de hoy en Moguer se caracteriza por un tiempo cálido y soleado, ideal para disfrutar del aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para protegerse del calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-26T20:53:09.