El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de julio

El día de hoy, 27 de julio de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se espera continúe durante todo el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 22 grados a las 04:00 horas. A medida que avance la mañana, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 30 grados hacia el mediodía y llegando a un máximo de 35 grados en las horas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 21% y descendiendo hasta un 14% en las horas más cálidas del día. Esto, combinado con la ausencia de precipitaciones, sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante el calor intenso, especialmente durante las horas pico.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 24 km/h a las 01:00 horas. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación térmica más cálida.

No se prevén lluvias en ninguna de las franjas horarias, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por tormentas o chubascos. Este clima estable y cálido es característico de la temporada estival en la región, y se espera que continúe en los días siguientes.

El orto se producirá a las 07:15 horas y el ocaso a las 21:29 horas, lo que brindará un amplio margen para disfrutar de la luz solar. En resumen, Martos vivirá un día espléndido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo despejado que invitará a salir y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-26T20:53:09.