El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de julio

El día de hoy, 27 de julio de 2026, Marchena se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de un sol radiante durante todo el día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 28 grados , descendiendo ligeramente a 26 grados a la 1 de la madrugada y alcanzando un mínimo de 22 grados a las 7 de la mañana. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, que alcanzará su punto máximo en la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 38 grados a las 5 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 23% a las 00:00 horas y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 35% hacia las 11 de la mañana. Esta combinación de temperaturas cálidas y niveles de humedad relativamente bajos hará que la sensación térmica sea bastante agradable, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 24 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco, perfecto para disfrutar de eventos al aire libre, paseos o simplemente relajarse en el jardín.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 28 grados a las 11 de la noche. El ocaso se producirá a las 21:34, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá observar las estrellas.

En resumen, Marchena disfrutará de un día caluroso y soleado, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 38 grados , viento moderado del sureste y sin posibilidad de lluvias. Es un día perfecto para aprovechar el verano en todo su esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-26T20:53:09.