El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de julio

El día de hoy, 27 de julio de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo predominantemente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 21 grados entre las 06:00 y las 08:00.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 31 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 38 grados entre las 15:00 y las 17:00. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planeen estar al aire libre durante las horas más calurosas. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 32% y descendiendo hasta un 16% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del norte y del sur a lo largo del día. Las velocidades del viento oscilarán entre 5 y 38 km/h, siendo más intensas en las horas de la tarde, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas más fuertes, especialmente en las horas de la tarde, cuando se esperan vientos de hasta 24 km/h del suroeste.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día completamente soleado. Esto es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares. Sin embargo, se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol, ya que la radiación UV puede ser alta en estas condiciones.

El orto se producirá a las 07:24 y el ocaso a las 21:36, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, Mairena del Aljarafe vivirá un día caluroso y soleado, perfecto para disfrutar del verano, siempre con la precaución necesaria ante las altas temperaturas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-26T20:53:09.