El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de julio

El día de hoy, 27 de julio de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 21 grados hacia las 06:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 37 grados a las 15:00, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Con valores que oscilarán entre el 33% en las primeras horas y bajando hasta el 18% en la tarde, se prevé que la combinación de calor y baja humedad genere un ambiente seco, aunque el calor puede resultar intenso durante las horas centrales del día. Es recomendable que los residentes y visitantes se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el este con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, el viento será ligero, alcanzando velocidades de hasta 9 km/h, pero se intensificará a medida que avance la tarde, con ráfagas que podrían llegar a los 41 km/h entre las 10:00 y las 11:00. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también es importante tener precaución ante posibles ráfagas más fuertes.

No se prevén precipitaciones en el horizonte, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El amanecer se producirá a las 07:22 y el ocaso a las 21:35, lo que brinda una amplia ventana de luz solar para disfrutar de las actividades diarias. En resumen, Mairena del Alcor experimentará un día caluroso y soleado, ideal para disfrutar del verano, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-26T20:53:09.