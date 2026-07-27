El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de julio

El día de hoy, 27 de julio de 2026, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y se espera que las temperaturas se mantengan agradables, comenzando en torno a los 25 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 21 grados en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando los 29 grados a las 11:00 horas y llegando a un máximo de 35 grados en la tarde, alrededor de las 16:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 30% y el 37%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas pico de calor.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 9 y 16 km/h en las primeras horas, aumentando a ráfagas de hasta 33 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, ayudará a mitigar un poco la sensación de calor, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los lucentinos podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo. Las condiciones son ideales para paseos, deportes y reuniones familiares en parques o espacios abiertos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados a las 03:00 horas del día siguiente. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:30 horas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 17 grados hacia el final del día.

En resumen, el tiempo en Lucena para hoy es perfecto para disfrutar del verano, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento que proporcionará un alivio agradable. Es un día ideal para salir y aprovechar al máximo las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-26T20:53:09.