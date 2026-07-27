El día de hoy, 27 de julio de 2026, Lora del Río se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un día soleado y agradable para los habitantes y visitantes de la localidad. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 20 grados a las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados entre las 15:00 y las 17:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 28% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 47% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, situándose en un 35% a las 10:00 y bajando hasta un 17% hacia las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la sensación de calor podría ser mitigada por la baja humedad en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 22 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. A las 15:00 horas, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 39 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor intenso. Durante la tarde, el viento se mantendrá en torno a los 36 km/h, lo que podría ser ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante las altas temperaturas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia, lo que refuerza la idea de un día completamente seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas.

En resumen, Lora del Río disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, pero se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante las altas temperaturas, manteniéndose hidratados y buscando sombra durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-26T20:53:09.