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El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de julio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Linares según los datos de la AEMET

El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de julio

El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de julio / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

El día de hoy, 27 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con temperaturas que oscilarán entre los 21°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 37°C durante la tarde. La jornada comenzará con un ambiente fresco, donde la temperatura se situará en torno a los 27°C a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26°C a la 01:00 y 25°C a las 02:00. A medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 36°C a las 16:00 y un pico de 37°C a las 17:00, manteniéndose en este nivel hasta las 19:00.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 20% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 47% a las 08:00. Sin embargo, a lo largo del día, se espera que la humedad disminuya nuevamente, cerrando la jornada en un 19% a las 23:00. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Linares tomar precauciones, especialmente durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 10 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana y la tarde, alcanzando hasta 22 km/h a las 08:00 y 23 km/h a las 18:00. Este viento moderado puede proporcionar algo de alivio ante el calor, pero no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia en todas las horas. Esto refuerza la idea de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas de mayor calor.

La salida del sol se producirá a las 07:12 y se pondrá a las 21:28, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar. Con un cielo despejado y temperaturas elevadas, hoy será un día típico de verano en Linares, perfecto para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre, siempre con precaución ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-26T20:53:09.

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