El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de julio

El día de hoy, 27 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con temperaturas que oscilarán entre los 21°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 37°C durante la tarde. La jornada comenzará con un ambiente fresco, donde la temperatura se situará en torno a los 27°C a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26°C a la 01:00 y 25°C a las 02:00. A medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 36°C a las 16:00 y un pico de 37°C a las 17:00, manteniéndose en este nivel hasta las 19:00.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 20% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 47% a las 08:00. Sin embargo, a lo largo del día, se espera que la humedad disminuya nuevamente, cerrando la jornada en un 19% a las 23:00. Esta combinación de altas temperaturas y baja humedad puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Linares tomar precauciones, especialmente durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 10 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana y la tarde, alcanzando hasta 22 km/h a las 08:00 y 23 km/h a las 18:00. Este viento moderado puede proporcionar algo de alivio ante el calor, pero no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia en todas las horas. Esto refuerza la idea de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas de mayor calor.

La salida del sol se producirá a las 07:12 y se pondrá a las 21:28, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar. Con un cielo despejado y temperaturas elevadas, hoy será un día típico de verano en Linares, perfecto para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre, siempre con precaución ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-26T20:53:09.