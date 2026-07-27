El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de julio

El día de hoy, 27 de julio de 2026, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 20 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 38 grados en la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 44% y el 32%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Es recomendable que los habitantes de Lebrija tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas centrales del día, cuando la exposición al sol puede ser más fuerte.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que variarán entre 8 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones del viento, ya que podrían generar algunas rachas fuertes en áreas expuestas.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de un día en el campo o realizar actividades recreativas.

La puesta de sol se producirá a las 21:35, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día soleado y caluroso. Con un cielo despejado, los atardeceres en Lebrija suelen ser especialmente hermosos, por lo que se recomienda encontrar un buen lugar para disfrutar de este momento.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas elevadas y un viento moderado. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las precauciones necesarias ante el calor.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-26T20:53:09.