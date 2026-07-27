El tiempo en JaÃ©n: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de julio

El día de hoy, 27 de julio de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 22 grados en las primeras horas del día, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 29 grados a las 11:00 horas, y continúe aumentando hasta llegar a un máximo de 36 grados en las horas centrales de la tarde. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen estar expuestos al sol durante períodos prolongados. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 20% y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 36% en la tarde. Esto puede contribuir a una sensación de calor más intensa, por lo que es importante estar preparado para el tiempo cálido.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y el este, con velocidades que oscilarán entre 1 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h. Este viento puede proporcionar algo de alivio del calor, pero también es recomendable tener cuidado con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por las ráfagas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que favorece la planificación de actividades al aire libre. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy será cálido y soleado, ideal para disfrutar de un día al aire libre. Se aconseja a los habitantes que se preparen para las altas temperaturas y que tomen las precauciones necesarias para mantenerse frescos y seguros.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-26T20:53:09.