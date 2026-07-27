El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de julio

El día de hoy, 27 de julio de 2026, en Dos Hermanas, se prevé un tiempo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 21 grados a las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 32% a la medianoche y disminuyendo a un 15% durante las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque las temperaturas serán elevadas, la sensación de calor podría ser más llevadera en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Dos Hermanas se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor intenso. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 30 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo una buena visibilidad para observar las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 21:36, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy será cálido y soleado, ideal para disfrutar de un día al aire libre, siempre tomando precauciones ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-26T20:53:09.