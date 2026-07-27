El día de hoy, 27 de julio de 2026, Coria del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 33% por la mañana y descendiendo hasta un 18% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de la localidad que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sur, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 11 km/h por la mañana, aumentando a 10-16 km/h en la tarde. Esto proporcionará un alivio momentáneo del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 28 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría ser un factor a considerar para quienes realicen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para aquellos que planean disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el río o eventos familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 22 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:36. La noche se presentará tranquila, ideal para disfrutar de actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy es perfecto para disfrutar de un día soleado y cálido, con condiciones ideales para actividades al aire libre. Se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-26T20:53:09.