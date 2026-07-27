El día de hoy, 27 de julio de 2026, se prevé un tiempo mayormente despejado en Écija, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 39 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 27 grados, que descenderá a 20 grados a las 06:00 horas, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 31 grados a las 11:00 horas, y continúe aumentando hasta llegar a un máximo de 39 grados a las 16:00 horas. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 30% por la mañana y descendiendo hasta un 16% en las horas más cálidas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará del sur a una velocidad de entre 5 y 21 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 39 km/h en las horas pico. Este viento, aunque no muy fuerte, puede ofrecer algo de alivio ante el calor extremo, especialmente en las horas de la tarde. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas más intensas, que podrían afectar la sensación térmica.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado. La visibilidad será óptima, lo que es ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la belleza del paisaje local.

En resumen, hoy será un día caluroso y soleado en Écija, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se aconseja a la población mantenerse hidratada y protegerse del sol, especialmente durante las horas más cálidas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-26T20:53:09.