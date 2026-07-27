El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de julio

El día de hoy, 27 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Castilleja de la Cuesta, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 38 grados a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo permanecerá completamente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 28 grados, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando los 24 grados a las 03:00.

A medida que avanza la mañana, las temperaturas seguirán bajando hasta llegar a 22 grados a las 06:00 y 21 grados a las 07:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, se prevé un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 22 grados a las 08:00 y subiendo hasta 28 grados a las 10:00. El calor se intensificará durante la tarde, alcanzando su punto máximo con 38 grados a las 17:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 32% a la medianoche y aumentando ligeramente hasta un 50% a las 05:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suben, la humedad comenzará a descender, alcanzando un 31% a las 10:00 y bajando hasta un 16% en las horas más cálidas de la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 18 km/h. A primera hora, el viento será ligero, pero se intensificará a lo largo del día, alcanzando su máxima velocidad de 36 km/h entre las 16:00 y las 17:00. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también se recomienda tener precaución con posibles ráfagas.

No se prevén precipitaciones durante el día, lo que significa que las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los residentes y visitantes aprovechen al máximo el buen tiempo. En resumen, se anticipa un día caluroso y soleado en Castilleja de la Cuesta, ideal para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre, siempre con la debida precaución ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-26T20:53:09.