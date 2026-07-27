El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de julio

El día de hoy, 27 de julio de 2026, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y 02:00, antes de alcanzar un mínimo de 21 grados entre las 05:00 y 06:00.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados entre las 14:00 y 16:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 51% y el 68%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Es recomendable que los habitantes y visitantes de Cartaya se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur y sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener precaución, ya que el viento puede ser más intenso en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de la playa, paseos por el campo o cualquier otra actividad recreativa.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 26 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:41. En resumen, el día de hoy en Cartaya se presenta como una jornada perfecta para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-26T20:53:09.