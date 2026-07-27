El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de julio

El día de hoy, 27 de julio de 2026, Carmona se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten la atmósfera. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 28 grados , descendiendo gradualmente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 22 grados a las 07:00 horas.

A medida que avanza la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 25 grados a las 09:00 horas y llegando a un máximo de 36 grados hacia las 16:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 27% y el 50% durante el día, lo que puede generar una sensación térmica algo más intensa, especialmente en las horas centrales.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la madrugada, se registrarán vientos provenientes del este, con velocidades que variarán entre 11 y 29 km/h. A lo largo del día, se anticipa que la velocidad del viento aumente, alcanzando hasta 45 km/h en las horas de la tarde. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia a lo largo del día. Los índices de probabilidad de precipitación son nulos, lo que significa que los habitantes de Carmona pueden disfrutar de un día completamente seco. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por el centro histórico o visitas a los parques locales.

La puesta de sol está programada para las 21:35 horas, lo que permitirá a los residentes y visitantes disfrutar de una hermosa tarde y noche despejada. Con el cielo claro y las temperaturas agradables, es un día perfecto para disfrutar de la gastronomía local en las terrazas o participar en eventos culturales que puedan estar programados.

En resumen, el tiempo de hoy en Carmona se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas cálidas y vientos moderados, creando un ambiente ideal para disfrutar de la belleza de la ciudad y sus alrededores.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-26T20:53:09.