El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de julio

El día de hoy, 27 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 38 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 28 grados, que descenderá ligeramente a 22 grados a las 05:00 horas, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A medida que avance la mañana, se anticipa que la temperatura alcance los 25 grados a las 09:00 horas y suba a 32 grados para el mediodía. La tarde será particularmente calurosa, con un pico de 38 grados a las 15:00 horas. Sin embargo, a medida que el sol comience a descender, se espera que la temperatura baje a 37 grados a las 19:00 horas y continúe disminuyendo hacia la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 31% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 52% a las 06:00 horas. A lo largo del día, la humedad disminuirá, alcanzando un mínimo del 15% entre las 15:00 y las 18:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más calurosa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el este y aumentará en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h por la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que las condiciones serán ideales para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y cálido. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Camas tomen precauciones ante el calor extremo, como mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas pico de temperatura.

El orto se producirá a las 07:23 horas y el ocaso a las 21:36 horas, brindando un extenso periodo de luz solar para disfrutar de las actividades diarias. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar del aire libre, siempre teniendo en cuenta las altas temperaturas y la necesidad de protección solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-26T20:53:09.