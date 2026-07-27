El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de julio

El día de hoy, 27 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Cabra, con temperaturas que oscilarán entre los 23 y 36 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 26 grados, descendiendo ligeramente a 23 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a subir, alcanzando los 30 grados a las 11:00 horas. El calor se intensificará en las horas de la tarde, alcanzando un pico de 36 grados a las 17:00 horas. Es importante que los habitantes de Cabra tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre. Se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas del día.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 20% a medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, pero sin llegar a niveles que puedan causar incomodidad significativa. Esto, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación térmica más elevada, por lo que se aconseja a la población estar alerta a los síntomas de golpe de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que variarán entre 2 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque no será suficiente para mitigar las altas temperaturas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, aunque se debe tener en cuenta el riesgo de deshidratación y agotamiento por calor.

El orto se producirá a las 07:17 horas y el ocaso a las 21:30 horas, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz solar. En resumen, el día se presenta como una jornada calurosa y despejada, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con las debidas precauciones ante el calor intenso.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-26T20:53:09.