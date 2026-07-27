El tiempo en CÃ³rdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de julio

El día de hoy, 27 de julio de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada soleada y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 20 grados a las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa será baja durante la mayor parte del día, comenzando en un 23% y descendiendo hasta un 13% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más cálida, por lo que se recomienda a los cordobeses tomar precauciones, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol en las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 9 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a 19 km/h hacia la tarde. Esta brisa será un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas de mayor calor. Sin embargo, se espera que el viento se intensifique en la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura temporal.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es favorable para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

La puesta de sol se producirá a las 21:33, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte, ideal para disfrutar en compañía. En resumen, Córdoba vivirá un día caluroso y soleado, con condiciones óptimas para disfrutar del aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-26T20:53:09.