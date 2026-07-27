El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de julio

El día de hoy, 27 de julio de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando los 25 grados a las 02:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados entre las 15:00 y las 16:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 32% a la medianoche y descendiendo hasta un 16% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que la jornada sea más llevadera para quienes se encuentren en la calle.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con una velocidad que oscilará entre los 10 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando a 27 km/h hacia las 10:00 y alcanzando picos de hasta 39 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.

No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es favorable para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 34 grados a las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera para las 21:37. La noche se presentará cálida, con temperaturas que rondarán los 30 grados a las 22:00 horas.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy es ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-26T20:53:09.