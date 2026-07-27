El día de hoy, 27 de julio de 2026, en Úbeda, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de las 24 horas. Desde la madrugada hasta la noche, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente durante las primeras horas del día, alcanzando los 21 grados a las 04:00 horas. A medida que avance la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 35 grados entre las 17:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 21% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 75% a las 07:00 horas. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, situándose en un 12% hacia las 17:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más cálida.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 18 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 34 km/h a las 23:00 horas, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor en las horas más cálidas del día. La dirección del viento variará, predominando del sur y sureste durante la mayor parte del día, lo que es típico para esta época del año en la región.

No se anticipa precipitación en ninguna de las horas del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias y se podrá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día completamente seco.

Con el orto solar a las 07:12 y el ocaso a las 21:27, los habitantes de Úbeda podrán disfrutar de largas horas de luz solar. Este clima ideal para actividades al aire libre invita a los ciudadanos a aprovechar el día, ya sea paseando por el centro histórico, disfrutando de la gastronomía local en las terrazas o participando en eventos culturales que puedan tener lugar en la ciudad. En resumen, se prevé un día perfecto para disfrutar del verano en Úbeda.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-26T20:53:09.