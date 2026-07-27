El tiempo en BailÃ©n: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de julio

El día de hoy, 27 de julio de 2026, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 27 grados , descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 25 grados a las 02:00 y 03:00, y luego se estabilice en 24 grados a las 04:00. Sin embargo, a partir de las 05:00, comenzará un ascenso que llevará el termómetro a 36 grados a las 16:00, alcanzando su punto máximo en 38 grados a las 17:00. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 23% y el 38%, lo que puede generar una sensación de calor intenso durante las horas más cálidas del día.

El viento soplará predominantemente del noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 10 km/h, disminuyendo a 3 km/h hacia la mañana. A medida que el día avanza, se espera que el viento aumente en intensidad, alcanzando hasta 23 km/h en la tarde, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo ante el calor.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias en ninguna de las franjas horarias, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por tormentas o chubascos.

Los momentos ideales para disfrutar del aire libre serán durante la mañana y la tarde, cuando las temperaturas sean más agradables. Sin embargo, se recomienda tomar precauciones ante el calor intenso de la tarde, como mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico.

El orto se producirá a las 07:13 y el ocaso a las 21:29, brindando un amplio margen para disfrutar de actividades al aire libre. En resumen, Bailén disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades veraniegas, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para evitar golpes de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-26T20:53:09.