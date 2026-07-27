El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Baeza según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 27 de julio de 2026, Baeza se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 20 grados a las 06:00 horas. A medida que avance el día, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados entre las 16:00 y las 19:00 horas.
La humedad relativa será baja durante la mayor parte del día, comenzando en un 21% a la medianoche y aumentando ligeramente hasta un 41% hacia el final de la jornada. Esto sugiere que, aunque las temperaturas serán elevadas, la sensación de calor podría ser más llevadera en las primeras horas del día. Sin embargo, es recomendable que los habitantes y visitantes de Baeza se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste y el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h a las 23:00 horas. Este viento podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.
No se esperan precipitaciones en Baeza, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto refuerza la idea de que será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el centro histórico o visitas a los parques locales.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 29 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:28 horas. En resumen, el tiempo de hoy en Baeza será cálido y soleado, perfecto para disfrutar de la belleza de esta histórica ciudad andaluza.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-26T20:53:09.
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