El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de julio

El día de hoy, 27 de julio de 2026, Baena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 21 grados a las 07:00.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 35 grados entre las 14:00 y las 16:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Es recomendable que quienes planeen estar al aire libre durante las horas más calurosas tomen precauciones, como usar protector solar y mantenerse hidratados.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 22% a la medianoche y descendiendo hasta un 14% en las horas centrales del día. Esta baja humedad, combinada con las altas temperaturas, puede generar una sensación de calor más fuerte, por lo que se aconseja buscar sombra y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre 8 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 15 km/h en la tarde. Este viento ligero proporcionará un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más cálidas del día. No se esperan rachas fuertes, lo que contribuirá a un ambiente tranquilo.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no hay riesgo de lluvias durante el día. Esto es un alivio para aquellos que tienen planes al aire libre, ya que podrán disfrutar de un día completamente seco. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la tarde, alcanzando los 30 grados a las 22:00 horas y cerrando la jornada en torno a los 28 grados a las 23:00.

El orto se producirá a las 07:16 y el ocaso será a las 21:30, brindando una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo en Baena para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para protegerse del calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-26T20:53:09.