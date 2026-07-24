El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de julio

El Viso del Alcor se prepara para un día de clima excepcionalmente despejado este 24 de julio de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán completamente despejados, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad con intensidad. La temperatura comenzará en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 21 grados a las 07:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Comenzará en un 40% y, aunque se incrementará a lo largo de la mañana, se mantendrá en niveles relativamente cómodos, alcanzando un 72% a las 06:00. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que el calor se sienta más intenso durante las horas pico de la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 40 km/h a las 17:00, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. Este viento también podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, ya que podría generar una sensación de frescura en medio del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes o simplemente pasear por las calles del Viso del Alcor.

Con el orto a las 07:20 y el ocaso a las 21:37, los habitantes tendrán la oportunidad de disfrutar de largas horas de luz solar. Este clima soleado y cálido es perfecto para disfrutar de la vida al aire libre, así que no olviden protegerse del sol y mantenerse hidratados durante todo el día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-23T20:57:08.